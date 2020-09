Avamposti festival, il programma

Avamposti - Lezioni di respiro è un festival di area metropolitana che si svolge fra Firenze, Calenzano e Sesto Fiorentino, che punta a valorizzare il territorio portando il teatro fuori dal teatro, scegliendo alcuni dei luoghi più belli e più interessanti dell’area.

Il titolo del festival ha due suggestioni. La prima relativa al luogo di residenza del Teatro delle Donne: Calenzano è storicamente un villaggio fortificato. Il Castello si erge sul cocuzzolo più alto della collina che si stacca dai contrafforti boscosi di Monte Morello, visibile dai quattro punti cardinali e vigile sentinella delle importanti vie di comunicazione che fin dall'antichità, risalendo lungo la valle, collegavano la piana fiorentina al Mugello. La seconda relativa all’identità del Teatro delle Donne che si è conquistato un ruolo fra i teatri fiorentini ma anche a livello regionale e nazionale, come centro per la drammaturgia contemporanea. Una roccaforte, una postazione avanzata, un avamposto per il teatro d'innovazione.

Gli spettacoli in programma dall'11 al 30 settembre

Venerdì 11 settembre a Villa Vogel appuntamento con lo spettacolo teatrale tratto dal romanzo di Margaret Atwood che ha a sua volta ispirato la nota serie televisiva "The Handmaid’s Tale" ("Il Racconto dell’Ancella").

Sabato 12 settembre a Villa Vogel, Azzurra Martino è la protagonista di “Amami senza trucco!”, testo di Andrea Muzzi.

Martedì 15 settembre alla Cavea Civica di Calenzano Raffaella Azim in “Creatura di sabbia” dall’omonimo romanzo di Tahar Ben Jelloun, per la regia di Daniela Ardini.

Sempre alla Cavea, mercoledì 16 settembre, Elena Arvigo presenta il nuovo testo tratto da “Quarta Dimensione” di Ghiannis Ritsos, “Soliloqui poetici del mito: le altre eroine”.

Da venerdì 18 settembre Avamposti Festival approda al Teatro Manzoni di Calenzano: “Teoria del numero perfetto applicata alle storie dell’utopia socialista” è lo spettacolo di Antonio Fazzini e Filippo Renda dedicato al dialogo tra un matematico e un attore.

Del rapporto tra figlia e padre tratta invece Cinzia Pietribiasi in “Padre d’amore, padre di fango”, sabato 19 al Manzoni, mentre domenica 20 settembre è in programma la versione “tapas” de “L’ingrediente perduto”, con Claudia Della Seta e Sofia Diaz: una donna dentro la trama della sua vita, compresa… la ricetta delle melanzane alla parmigiana.

Per la sezione post festival, in arrivo a ottobre la prima assoluta di “Dalle stelle” (testo di Silvia Calamai), sab 17 e dom 18 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino in collaborazione con Intercity Festival, e Oscar De Summa in residenza artistica con il progetto drammaturgico “Senza nome” lun 19 e lun 26 al Teatro Manzoni.

E ancora, le Favole&Merenda per i più piccoli alla Biblioteca Civica di Calenzano (mer 16 e mer 30 settembre, ore 17) e i saggi di Calenzano Teatro Formazione (lun 21, ven 25, sab 26 e dom 27 settembre). Programma completo e dettagli sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com

Avamposti Festival è organizzato dal Teatro delle Donne con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Toscana, Fondazione CR Firenze, Città Metropolitana e Comune di Calenzano, Intercity Festival, in collaborazione con Comune di Firenze_Estate Fiorentina, Quartiere 4, Rat, Unicoop Firenze.

Biglietti

Biglietti spettacoli

Interi 15 euro ridotti 12 euro (over 60, under 25, Coop, Arci, Uisp, ATC)

Ridotti 7 euro per i residenti nel Comune di Calenzano

Ridotti 5 euro per gli iscritti ai corsi di formazione



Favole&Merenda

Ingresso gratuito



Saggi Ctf

Biglietto 7 euro



Prevendite

Circuito Box Office Toscana e online

Orario biglietteria teatro: dalle ore 18.00