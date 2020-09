Rsa Giotto: assistenza, benessere e protezione per i senior

Spazi all'avanguardia in un clima di serenità, oltre a tanti approcci terapeutici innovativi: questa è Rsa Giotto, del Gruppo La Villa, società di Firenze con 27 strutture in 5 regioni italiane. Scopriamola insieme.

RSA Giotto è circondata da un grande parco attrezzato di oltre 1800 mq nel cuore del Mugello, a Borgo San Lorenzo e dispone di 78 posti letto accreditati da Regione Toscana per la cura geriatrica e l’accoglienza di persone anziane sia con esigenze di bassa intensità assistenziale (progetto B.I.A.), sia con diversi gradi di non autosufficienza o che necessitano di un’assistenza sanitaria più complessa, sia con esigenze di cure riabilitative post-ospedaliere e ricoveri di sollievo. Il tutto grazie a un’équipe multidisciplinare qualificata attiva 24h che garantisce un approccio umano e professionale.

“Rsa sicura”: un nuovo modo di vivere la quotidianità in Residenza

Durante il delicato periodo determinato dall’emergenza Covid-19, il Gruppo La Villa ha tutelato Ospiti e Dipendenti fin da subito, rendendo operativi rigorosi protocolli precauzionali interni aderenti alle indicazioni Ministeriali e Regionali, e adottando tutte le misure necessarie verso chi vive quotidianamente in Rsa, dai Senior ai Dipendenti, fino a Visitatori e Fornitori, ideando al contempo soluzioni per unire Ospiti e famiglie con il digitale, i social e tante iniziative di socialità a distanza.

In tutte le strutture del Gruppo, dopo la prima fase critica, è partita l’iniziativa “Rsa Sicura”: una riprogettazione della dimensione di vita in Rsa per continuare ad assicurare il massimo della qualità di servizio e tutela in un prezioso percorso verso la riconquista della normalità, fatto di nuovi spazi, attività riviste, nuove forme di socialità e di accoglienza, assicurando la massima sicurezza grazie a nuove procedure, al distanziamento, all'uso dei DPI, alla formazione continua del Personale, a nuove forme di comunicazione e di incontro, come le visite in sicurezza, per un percorso graduale di riapertura, in atto già da tempo.

Rsa Giotto è a Borgo San Lorenzo, in Via Caiani 27. In provincia di Firenze il Gruppo La Villa è presente anche a Bagno a Ripoli, con Rsa Masaccio, e a Strada in Chianti, con Rsa Botticelli.

