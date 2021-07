Crociere: presentata Costa Firenze, ispirata al Rinascimento

E' ispirata alla bellezza del Rinascimento fiorentino la nuova nave Costa Firenze che Costa Crociere ha presentato oggi in anteprima nel porto di Savona, alla presenza del sindaco della città toscana Dario Nardella. Progettata e costruita da Fincantieri nei cantieri di Marghera, partirà il 4 luglio per la sua crociera inaugurale.

"Il design degli interni di Costa Firenze riflette l'armonia di una passeggiata in una strada o in una piazza del capoluogo toscano, a cominciare dalla scelta dei colori, delle geometrie e delle forme. Simbolico, ad esempio, è l'atrio della nave "Piazza della Signoria", che rende omaggio all'omonima piazza fiorentina. Anche parte dell'offerta di bordo è caratterizzata dal legame con Firenze, come nel caso della Fiorentina Steak House, che proporrà alcune tra le migliori carni della regione, e della Frescobaldi wine experience, in cui vivere la Cultivating Toscana Diversity".

Per suggellare questo legame con la città toscana, a bordo di Costa Firenze il direttore generale di Costa Crociere Mario Zanetti e il sindaco Dario Nardella hanno annunciato una collaborazione per la promozione turistica di Firenze, il cui primo atto sarà il contributo da parte di Costa al restauro di 33 targhe dantesche collocate in diversi punti del capoluogo, che riportano una citazione tratta da uno dei tre canti della Divina Commedia, nel 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri.

Per Costa Crociere l'anteprima di Costa Firenze è stata inoltre l'occasione per presentare il proprio "Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo": un decalogo che riassume l'impegno della compagnia italiana per crescere insieme ai territori visitati dalle sue navi, considerando le destinazioni non come un insieme di attrazioni turistiche ma come comunità con le quali costruire un modello di turismo che generi maggiore valore economico e sociale, guardando ad un nuovo "rinascimento" in chiave sostenibile del settore turistico.

Le prime crociere di Costa Firenze, a cominciare da quella inaugurale del 4 luglio, permetteranno di visitare in una settimana sei diverse destinazioni italiane, Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari, che potranno essere scoperte in maniera approfondita con escursioni dedicate, grazie a soste in porto di oltre dieci ore.

Da fine luglio a fine agosto, poi, l'itinerario permetterà agli ospiti di riscoprire anche Malta, con una tappa a La Valletta, e dal 12 settembre anche Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Ibiza), con partenze sempre dall'Italia. Nel corso dell'inverno 2021/22 Costa Firenze si posizionerà invece a Dubai per visitare Emirati Arabi Uniti, Qatar e Oman. L'itinerario di una settimana comprenderà Abu Dhabi, Doha, Muscat e una lunga sosta di più giorni a Dubai, con pacchetti specifici per la visita a Expo Dubai 2020.