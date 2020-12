"Io aiuto un ristorante": la catena dei blogger per sostenere le attività

Si chiama "Io aiuto un ristorante", con l'hashtag da social #ioaiutounristorante. E' l'iniziativa dei blogger di @socialeatinginflorence, progetto fondato nel 2018 da Erika Bertelli e Marco Bartolini di @coupleinflorence e Maddalena De Donato di @madtasting. Si sono chiesti come dare una mano ai ristoratori e hanno deciso di mettere a disposizione le loro diverse e complementari competenze e i loro canali, blog, Instagram, Facebook.

E così hanno fatto nascere una rete virtuosa e virale che viene a crearsi tra blogger e utente e utente e ristorante. Riporta nelle case degli utenti un pizzico di normalità legato a momenti della giornata, dalla colazione alla cena, in cui possiamo concederci un momento conviviale almeno in famiglia, legato alle tante proposte gastronomiche che i ristoranti fiorentini offrono, e che, al tempo stesso, promuove l'attuale offerta dei ristoratori in termini di asporto e consegna a domicilio.

L'unione fa la forza, soprattutto quando ad unirsi non sono solo persone, ma idee semplici e concrete e condivisione: i social hanno ormai sostituito il vecchio passaparola e parlare di un pranzo o di una cena da asporto o a domicilio vuol dire farsi portavoce di un'esperienza che può essere apprezzata e ripetuta da amici e clienti. I blogger coinvolti condividono foto e contenuti sui loro canali web e social, oltre che con i ristoratori stessi, interpretando ognuno a proprio modo il pasto e, allo stesso tempo, ricondividono i contenuti di ciascuno.

Tutti possono offrire il proprio contributo, effettuando un ordine al ristorante, condividendo le foto, utilizzando l'hashtag #ioaiutounristorante e taggando @socialeatinginflorence, per una diffusione virale. "I ristoratori ce la stanno mettendo tutta per riorganizzarsi e saremo al loro fianco senza alcuno scopo di lucro, come è sempre stato l'aiuto che @socialeatinginflorence ha dato alla ristorazione fiorentina e toscana dal 2018 e, ancor di più, da giugno ad oggi. Parliamo di realtà che puntano sulla qualità che si stanno impegnando con ogni mezzo a disposizione per offrire un servizio ai clienti", affermano i blogger.

I blogger dietro #ioaiutounristorante sono Erika Bertelli, Marco Bartolini, Maddalena De Donato, Chiara Brandi, Sandra Panerai, Gloria Mottini, Federica Fani e Leonardo Cerini. E' possibile seguire i loro consigli sul profilo Instagram @socialeatinginflorence e sui singoli profili Instagram: @madtasting @coupleinflorence @forchettinagiramondo @sandrapanerai @gloriamottiniexperience @effedifood @eonardo.

