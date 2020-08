Gallerie degli Uffizi, boom nel weekend di Ferragosto: oltre 21mila visitatori

Oltre 21mila visitatori, nel weekend di Ferragosto, alle Gallerie degli Uffizi. In 21.192 persone, per l’esattezza, hanno scelto di trascorrere parte del loro fine settimana in almeno uno dei tre luoghi del complesso museale (la Galleria delle Statue e delle Pitture, il Giardino di Boboli, Palazzo Pitti).

Il picco di affluenza si è registrato agli Uffizi, venerdì, quando è stata superata la soglia dei 4mila ingressi con 4.016 visitatori (sabato in museo sono stati 3.893, domenica 3.844), mentre il momento top per Boboli è stato proprio Ferragosto: ben 3.151 persone hanno passato la giornata che segna il culmine dell’estate nel parco mediceo che sorge alle spalle di Palazzo Pitti.

Buona performance, infine, per i musei della ex reggia, che, pur ancora aperti solo di mattina (ma dal 1° settembre torneranno visitabili anche di pomeriggio), hanno comunque superato in ogni giorno del weekend la quota dei mille visitatori.

"Prosegue intanto il successo di vendite - si legge in una nota diffusa dagli stessi Uffizi - del nuovo Passepartout 5 Days, che consente di visitare Uffizi, Palazzo Pitti, Boboli, Museo Archeologico Nazionale di Firenze e Museo dell’Opificio delle Pietre Dure in uno spazio di tempo di 5 giorni a partire dal primo utilizzo del ticket:

durante il fine settimana ne sono stati acquistati 1.017". (Foto d'archivio)