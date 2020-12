Immobiliare: i tempi di vendita degli immobili nell'era Covid. Milano la più veloce, Firenze quarta

Come è noto, un importante indicatore dello stato di salute del mercato immobiliare è rappresentato dai tempi di vendita, ovvero il tempo necessario per collocare con successo la casa sul mercato. La sua analisi, nel corso degli anni, è stata una vera e propria cartina di tornasole del mercato immobiliare. Lo studio dal 2010 ad oggi, limitato alle grandi città, evidenzia il picco nel 2012, l’anno peggiore per il mercato immobiliare in cui l’abbondante offerta e le banche più refrattarie ad erogare il credito dilatarono al massimo le tempistiche necessarie per chiudere le trattative immobiliari. Dal 2013 i giorni necessari per vendere un immobile iniziano a diminuire progressivamente.

L'analisi Tecnocasa

L’arrivo della pandemia, pur avendo sospeso il mercato immobiliare, sembra non aver inciso almeno per il momento, sulle tempistiche, anche se ad un anno fa abbiamo registrato infatti una leggera contrazione. Sono state prese in considerazione le grandi città, i rispettivi hinterland e i capoluoghi di provincia.

Gli ultimi dati dicono che, nelle grandi città, le tempistiche di vendita sono di 112 giorni contro i 122 registrati un anno fa. Nei capoluoghi di provincia c’è una media di 149 giorni, nell’hinterland delle grandi città di 154 giorni. Queste ultime due realtà non hanno registrato importanti cambiamenti. Tra le grandi città i tempi di vendita maggiori si sono avuti a Bari (178 gg) e Verona (142 gg). Le metropoli “più veloci” sono Milano (56 gg) e Bologna (57gg). A Firenze si impiegano mediamente 94 giorni, che diventano 125 in provincia.

La lettura dei dati

Subito dopo il lockdown primaverile c’è stata una corsa all’acquisto dell’abitazione ed i potenziali acquirenti si sono mostrati più veloci e decisi e, mossi dal desiderio di comprare, hanno sciolto velocemente le riserve. I venditori si sono mostrati più propensi ad accettare le proposte della controparte, spinti soprattutto dal timore di un ulteriore lockdown. A questo si deve aggiungere che nel periodo considerato si sono realizzate anche compravendite di casa vacanza influenzate dal desiderio di “cambiare aria”. Anche queste transazioni sono avvenute abbastanza celermente: spesso sono realizzate con capitale proprio.

Ad essere più “veloci” sono stati soprattutto gli acquirenti le cui condizioni reddituali non sono state scalfite dalla crisi economica indotta dalla pandemia e coloro per i quali l’acquisto migliorativo non era più procrastinabile. Come venditore è stato più celere chi aveva necessità di cambiare l’abitazione o chi aveva necessità di reperire liquidità. Da settembre la nostra rete ha iniziato a registrare un rallentamento.

La Classifica

I semestre 2020

Tempi di vendita - classifica Grandi città

MILANO 56

MILANO provincia 161

BOLOGNA 57

BOLOGNA provincia 158

NAPOLI 89

NAPOLI provincia 118

FIRENZE 94

FIRENZE provincia 125

ROMA 107

ROMA provincia 150

TORINO 112

TORINO provincia 172

PALERMO 137

PALERMO provincia 153

VERONA 142

VERONA provincia 164

GENOVA 144

GENOVA provincia 171

BARI 178

BARI provincia 172



Tempi di vendita - classifica Capoluoghi

VENEZIA 85

VICENZA 85

LIVORNO 101

CHIETI 103

TARANTO 104

MONZA 105

TREVISO 111

MODENA 116

SONDRIO 117

TRIESTE 117

VITERBO 119

TRENTO 120

L'AQUILA 123

BERGAMO 126

CAGLIARI 128

FERRARA 130

BIELLA 131

PISA 131

TERNI 131

CARBONIA 132

SALERNO 132

BRINDISI 133

REGGIO EMILIA 134

PAVIA 135

PESARO 135

POTENZA 135

MESSINA 136

MATERA 138

ANDRIA 139

CROTONE 140

ALESSANDRIA 141

RIMINI 141

LECCE 142

SASSARI 143

CATANZARO 144

PERUGIA 144

LA SPEZIA 145

PADOVA 145

UDINE 146

FOGGIA 150

LODI 150

PISTOIA 150

TRANI 150

PARMA 151

LATINA 152

BRESCIA 155

PESCARA 155

PRATO 155

RAVENNA 155

TERAMO 163

ASTI 164

FORLÌ 164

AOSTA 165

REGGIO CALABRIA 165

RIETI 166

NOVARA 167

CATANIA 168

CASERTA 169

CAMPOBASSO 172

SAVONA 173

BARLETTA 177

IMPERIA 178

LECCO 180

ASCOLI PICENO 181

AVELLINO 183

COMO 183

BENEVENTO 185

TRAPANI 199

FROSINONE 203

MANTOVA 207

COSENZA 211

CREMONA 211

LUCCA 217

VERCELLI 222

Tempi di vendita espressi in giorni

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa