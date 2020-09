Food: chiude lo storico ristorante la Tenda Rossa

Dopo cinque decadi chiude lo storico ristorante la Tenda Rossa. Il locale stellato di Cerbaia (San Casciano) chiude i battenti dopo aver aperto nel 1970. La chiusura sarebbe legata alla crisi generata dal Covid a cui si sono sommati litigi familiari, fattori che hanno determinato la chiusura e la vendita di una delle eccellenze della cucina toscana.



Non è mancato un post di saluto ai propri clienti in cui trapela che non è ancora detto il tutto per tutto. "Cari Amici, è tanto che non ci sentiamo, ma il periodo che abbiamo trascorso è stato, come per tutti voi, denso di avvenimenti, attività, progetti e siamo arrivati così all'autunno. Sono stati mesi intensi, dove abbiamo riflettuto a lungo sul nostro futuro: abbiamo incontrato tante persone, cercato di capire cosa fare e come farlo e poi siamo giunti ad una conclusione, in maniera serena: la Tenda Rossa si prende una pausa di riposo. L'avventura a Cerbaia è definitivamente chiusa, il luogo che è stato il centro della nostra e anche della vostra vita chiude i battenti: lo facciamo con un velo di malinconia, come è giusto che sia, ma carichi di entusiasmo per quello che sarà il nostro futuro. Il nostro, è un arrivederci, la Tenda Rossa è dedicata a chi ha compiuto un'impresa e noi riteniamo di essere in grado di riproporla con i mezzi e le idee giuste. Mai come oggi ci piacerebbe stringervi tutto in un abbraccio, per come ci avete aiutato e per cosa avete rappresentato nella nostra vita. Vorremmo farlo non in maniera virtuale, ma sappiamo che siete in grado di sentire il nostro affetto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.