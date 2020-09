ANGI: idee per la ripartenza con le eccellenze della Regione Toscana all’insegna dell’innovazione

Giovedì 10 settembre dalle ore 15 alle ore 18, presso la prestigiosa location della Biblioteca delle Oblate a Firenze, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) ha pensato di riunire per una tavola rotonda con gli esponenti del mondo delle imprese, della cultura, della società civile, al fine di favorire un confronto in vista della ripartenza della Regione nell’anno 2021. L’iniziativa ha ricevuto l’alto patrocinio del Comune di Firenze.

L’obiettivo dell’evento è duplice, da un lato si andranno ad illustrare gli importanti traguardi raggiunti negli anni da Regione in tutti i settori, dall’altro si cercherà di fornire degli spunti di riflessione per favorire nuove progettualità per consolidare gli importanti risultati conseguiti, ma guardano anche a nuovi orizzonti di ripresa e crescita.

In definitiva questa importante e prestigiosa manifestazione potrebbe essere una grande occasione per consolidare la leale collaborazione tra tutte queste realtà e per consentire a tutte le parti coinvolte di aiutarsi a vicende nell’affrontare quello che si prospetta sicuramente come un periodo complesso per la Regione e per il Paese.

Molti gli esponenti delle istituzioni, delle imprese, della classe dirigente e della società civile, in particolare sono stati invitati a presiedere ai lavori l’Assessore all’innovazione tecnologica Cecilia Del Re che porterà i saluti del sindaco di Firenze Dario Nardella, l’Assessore alle attività produttive Federico Gianassi, Jacopo Celona Direttore Generale Biennale Florence, Luigi Viani Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Giacomo Puccini, Marco Bussone Presidente Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Coordinano i lavori Gabriele Ferrieri Presidente dell’ANGI e Alessandro Del Frate Membro del Comitato Scientifico dell’ANGI e moderatore della manifestazione.