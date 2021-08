Vaccini, possibile fare il richiamo in Toscana dopo la prima dose in un'altra regione

Le indicazioni per i residenti o domiciliati nella nostra regione

Possibile il richiamo del vaccino anti coronavirus in Toscana anche per chi avesse fatto la prima dose in un'altra regione. Lo ha stabilito la Regione Toscana.

Per garantire il completamento del ciclo vaccinale ai cittadini residenti o domiciliati in Toscana che avessero fatto la prima dose del vaccino in altra regione, si spiega da palazzo Sacrati Strozzi, è possibile prenotare la seconda somministrazione telefonando ai seguenti numeri corrispondenti alle aziende sanitarie territoriali competenti:

Toscana centro (l'area che ovviamente comrende anche Firenze): 055 545454 (tasto 1)

Toscana nord ovest: 0585 498008

Toscana sud est: 800432525

Ieri la stessa regione ha comunicato che i dati delle vaccinazioni effettuate per Ferragosto: sono state oltre 15mila, con il presidente Eugenio Giani che ha ringraziato per l'impegno tutti gli operatori sanitari.

Nel bollettino di ieri, lunedì 16 agosto, i ricoveri totali nella nostra regione sono saliti oltre quota 330. Per la precisione sono, a ieri appunto, 334 (+14), di cui 37 in terapia intensiva (+4). Qui tutti i dati di ieri.