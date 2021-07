Vaccinazioni: in Toscana riapre il portale per le prenotazioni. Al via anche la fascia 12-15 anni

A metà settimana riapre il portale per le prenotazioni: il governatore toscano Eugenio Giani, spiega quest'oggi La Nazione, aspetterà la riunione di giovedì con i vertici della sanità per decidere il giorno, che sarà lo stesso giovedì o, al più tardi, venerdì.

Con la riapertura del portale on line, sarà consentito a tutte le fasce d'età prenotare il vaccino per i mesi di agosto e settembre. Si potranno dunque prenotare anche i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni (16 non compiuti): circa 130mila persone in regione.

Come si vaccinerano i ragazzi

I ragazzi potranno farsi vaccinare negli hub gestiti dalle Asl, prenotando appunto attraverso il portale, oppure scegliere se farlo dal pediatra (circa 74mila sono ancora seguiti dal medico per l'infanzia) o dal medico di famiglia (più di 50mila sono già assistiti dal medico di medicina generale).

L'intenzione del presidente Giani, spiega ancora La Nazione, è garantire almeno la prima dose a quanti vorranno farla entro l'inizio della scuola.

'Nodo' anticipazione seconde dosi

Per quanto riguarda gli anticipi delle seconde dosi, infine, anche per evitare i rischi con l'avanzare della diffusione della variante Delta, in Regione si deciderà giovedì prossimo.

L'intenzione è di consentire l'anticipo negli spazi disponibili, almeno per quanti non hanno la seconda dose prenotata già in agosto con Pfizer (gli spostamenti rischierebbero infatti di 'far saltare' l'equilibrio dei numeri).