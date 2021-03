Pasqua: la polizia dona uova e peluche ai bambini del Meyer 

In occasione delle festività pasquali il compartimento della polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana, insieme alla questura di Firenze, fa sentire, ancor di più, la propria prossimità al territorio Fiorentino.



L’obiettivo è quello di portare una lieta sorpresa ai bambini meno fortunati. Questa mattina, i poliziotti insieme al “coniglio di Pasqua della polizia postale” sono stati all’ospedale pediatrico Meyer per donare peluche e uova di Pasqua ai piccoli pazienti.



Nel pomeriggio, con il patrocinio dell’assessorato all’educazione e welfare del Comune, anche le associazioni no-profit del territorio fiorentino, che si occupano di migliorare le condizioni di vita dei minori, riceveranno la visita a sorpresa per condividere dolci momenti.