Infastidisce clienti di un locale poi estrae una pistola finta

Ieri notte un uomo di 54 anni è stato denunciato dopo aver infastidito alcuni clienti di un locale di Piazza Vittorio Veneto. L’uomo, ubriaco, avrebbe colpito anche il dipendente del locale di Sesto Fiorentino prima di andar via in sella a uno scooter. Le volanti del commissariato di zona sono subito intervenute in quanto l’uomo avrebbe estratto una pistola per intimidire i presenti.

Raggiunto nei pressi della sua abitazione si è scoperto che l’arma era una riproduzione giocattolo priva del tappo rosso. Inoltre, il 54enne avrebbe anche inveito contro i poliziotti. E’ stato denunciato per minacce aggravate, resistenza e sanzionato per ubriachezza manifesta.