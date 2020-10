Traffico fino a Ponte alla Vittoria: lavori verso la conclusione

Stanno per concludersi i lavori partiti sabato mattina per l'intervento di Toscana energia a seguito di una fuga di gas che ha comportato la chiusura di una corsia di Ponte alla Vittoria in direzione di piazza Gaddi. Nel weekend si sono registrati rallentamenti sulla direttrice viale Belfiore-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria. La fine dei lavori è prevista per oggi.

