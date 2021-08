In corrispondenza della rotatoria di via di Novoli

Sono partiti oggi i lavori relativi alla messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di via Forlanini in corrispondenza della rotatoria di via di Novoli. Si tratta, informa il Comune in una nota, di un attraversamento molto utilizzato dai pedoni con notevoli flussi di traffico nei due sensi.

Per garantire una maggiore sicurezza il progetto prevede di ampliare la piccola isola spartitraffico triangolare esistente per creare un'area sicura a centro carreggiata in modo che i pedoni possano fermarsi e attraversare in due momenti.