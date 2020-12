Toscana zona gialla: la conferma di Giani

La Toscana torna zona gialla. Dopo l’annuncio è arrivata la conferma dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con un post su Facebook. La situazione sarà però solo temporanea per le misure più stringenti che sta per presentare il governo a livello nazionale - in occasione delle festività natalizie - volte a non far crescere i contagi da Covid-19. Le indiscrezioni trapelate sarebbero quelle di un'Italia arancione nei giorni feriali e rossa nei giorni festivi e prefestivi (sebbene si attenda l'ufficialità dal governo).

"La Toscana sarà zona gialla da domenica 20 dicembre. Per arrivare fino a qui abbiamo sacrificato molto: lavoro, affetti e abitudini. Ma siamo oggi una delle regioni con il più basso tasso di nuovi positivi. Per non vanificare gli sforzi, manteniamo la #ToscanasiCura evitando gli assembramenti e indossando la mascherina. Forza, Toscana!"