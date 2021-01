Ufficiale: la Toscana resta gialla

La Toscana resterà zona gialla anche la prossima settimana. Oggi, come di consueto al venerdì, si riunisce la cabina di regia. Dopo l'incontro vengono stabiliti i colori delle regioni per la settimana successiva.

L'ufficialità e la firma dei relativi atti deve ancora arrivare ma il presidente della Regione Eugenio Giani ha fatto sapere con un post su Facebook che resteremo gialli per un'altra settimana. Fino a sabato 23 gennaio dunque, compreso il fine settimana di domani e dopodomani, sabato 16 e domenica 17 dunque. Poi si vedrà.

La Toscana è una delle pochissime regioni a restare gialle. Le sole altre gialle dovrebbero essere Molise, Sardegna, Campania, Basilicata, provincia autonoma di Trento. Rosse Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano. Le altre 12 regioni saranno invece arancioni.

"Ho appena sentito il Ministro Speranza. Grazie ai risultati del lavoro di queste settimane, mi ha ufficializzato che la Toscana continuerà ad essere zona gialla, anche nel fine settimana. Le scuole superiori saranno aperte in presenza al 50%. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a fare attenzione e proteggerci. Dipende tutto da noi, manteniamo la nostra regione in zona gialla, rendiamo la #ToscanasiCura", ha scritto Giani sul suo profilo.