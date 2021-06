Food trend: boom di ordini sushi su Deliveroo. E nella Top 5 spunta l'uramakeria fiorentina

In occasione dell’odierno International Sushi Day, Deliveroo ha rivelato alcuni trend relativi ad una delle cucine più apprezzate a domicilio. E' quanto anticipa Foodaffairs.it, rilevando che crescono gli ordini di sushi registrati in piattaforma (+134%) e al fianco dei grandi classici della tradizione, crescono le novità di ispirazione fusion, come il sushi burrito. Tra le città sushi lovers d’Italia, spiccano centri di piccole e medie dimensioni come Mirandola (Mo), Nuoro e, per quanto riguarda la Toscana, Grosseto.

Che si tratti di roll, uramaki, hosomaki o nuove contaminazioni fusion, il sushi si conferma comunque tra le specialità preferite a domicilio. E a dimostrarlo ci sono appunto i dati rilevati da Deliveroo, piattaforma leader nell’online food delivery che offre oltre 60.000 piatti a base di sushi ordinabili da circa 1.800 ristoranti in tutta Italia e che ha registrato, nell’ultimo anno, un incremento nel numero di ordini di sushi del +134%.

Nuove tendenze

Se i grandi classici – come roll, uramaki, hosomaki, sashimi e temaki – continuano a farla da padrone, avanzano nuove tendenze, nate dall’incontro tra la cucina giapponese ed altre esperienze gastronomiche come, ad esempio, il sushi burrito dove la tradizione giapponese incontra la filosofia tex-mex. Una passione che cambia pelle dunque, entrata ormai stabilmente nelle abitudini culinarie non solo nelle grandi città ma anche nei centri più piccoli.

La geografia del sushi: piccole cittadine vs grandi città

Considerando gli ordini di sushi, rispetto al volume totale degli ordini, sono i centri di piccole e medie dimensioni a far registrare il più alto numero di ordini di questa specialità.

La TOP 5 dei piatti più ordinati

Nella top 5 dei piatti più ordinati, si posizionano il Sushi Burrito di Makito Casteddu (Cagliari), il Philadelphia Roll di Insushi (Bolzano), il Salmon Roll di Cinquantadue (Milano), il Miah Roll di Nima Sushi Uramakeria (Firenze) e il Sushi Roll Astice Gratinato di Basara Sushi pasticceria (Milano e Padova).

La TOP 5 delle città sushi lovers

In testa per ordini di sushi rispetto al totale degli ordini, nella classifica delle città sushi lovers, si posiziona Mirandola (MO), davanti a Nuoro seconda e Grosseto terza. Chiudono la top five, Gorizia e Alba (CN), rispettivamente in quarta e quinta posizione.

I 10 piatti a base di sushi preferiti su Deliveroo