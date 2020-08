Escursioni: 57enne accusa un malore, intervento dell'elisoccorso

Un uomo di 57 anni residente a Firenze aveva scelto di intraprendere, insieme alla sua famiglia, il sentiero cai 239, conosciuto anche come "sentiero natura" nel nel comune di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena). La gita alla diga di Ridracoli però si è trasformata in un incubo. Lasciata la macchina al parcheggio della diga tutti insieme hanno imboccatola strada che da asfaltata diventa sentiero, iniziando a salire.

Giunto all’altezza dell’area picnic, l’uomo ha iniziato a sentirsi male riferendo un forte dolore al torace. Così ha deciso di fermarsi e sedersi sulle panchine dell’area ricreativa nella speranza che il dolore passasse, ma purtroppo ciò non è avvenuto. Intorno alle 13:30 uno della comitiva si è recato rapidamente alla casa di guardia della diga per chiamare il 118, visto che in zona non c’è segnale telefonico. E' stato così inviato l’elicottero di Ravenna, l’automedica di Meldola e il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco, che ha inviato la squadra in pronta partenza, con a bordo anche un infermiere, della Valle del Bidente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le informazioni non erano chiarissime e l’elicottero è atterrato a Capaccio di Santa Sofia, l’equipaggio è salito sul mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino e trasportato fino alle due gallerie. Il medico, dopo aver valutato e trattato il paziente, ha deciso di trasferirlo in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. A quel punto, l’elisoccorso è andato a posizionarsi nella piazzola di Romagna Acque, che si trova affianco alla diga. Il paziente è stato poi imbarcato a trasferito all'ospedale di Cesena.