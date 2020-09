Dolce & Gabbana: la sfilata a Palazzo Vecchio. Monica Bellucci madrina dell'evento | FOTO

Un grande giglio ha attraversato il Salone dei Cinquecento. Sopra ad uno ad uno hanno sfilato i modelli di Dolce & Gabbana per mostrare al ridotto pubblico gli abiti di alta sartoria della maison.

Arazzi trasformati in maglie-gioiello, velluti, vestaglie impreziosite da stoffe damascate, broccati, stivali, ricami barocchi e gioielli hanno trasformato i modelli in opere d'arte.

Le sete leggere svolazzano sotto il soffitto a cassettoni affrescato dal Vasari, nella sala più grande e regale di Palazzo Vecchio.

Cestini di fiori, di frutta, verdura, abiti da lavoro, armature dorate e ricami, tuniche in stile Rinascimentale. Palazzo Vecchio rinasce con gli abiti firmati D&G e le musiche di Pavarotti, che hanno accompagnato la sfilata.

Al termine dello show Domenico Dolce e Stefano Gabbana sul palco hanno accolto gli applausi e ringraziato il pubblico.

I due stilisti per il loro progetto "Il Rinascimento e la Rinascita" hanno coinvolto anche 38 artigiani fiorentini, le loro opere hanno sfilato questa sera a Palazzo Vecchio e rimarranno nel loro archivio storico.

Le chiavi della città a Monica Bellucci

A inaugurare l'evento il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, che ha ringraziato, con evidente emozione, Dolce & Gabbana, tutto il team che ha lavorato per realizzare l'evento e Pitti Immagine "che ha reso grande la moda fiorentina in tutto il mondo". "Questo evento deve vederci tutti protagonisti, non spettatori. Tutti noi dobbiamo essere parte del nuovo Rinascimento".

Sul palco è stata poi accolta la madrina della tre giorni di eventi: Monica Bellucci. Il sindaco Nardella non ha potuto nascondere la felicità nel porgere la massima onorificenza cittadina alla ex modella e attrice italiana.