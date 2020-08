Scuola: slitta la riapertura? Rossi: "In Toscana resta il 14 settembre"

Nessun pericolo che l'inizio della scuola in Toscana possa slittare dopo il 14 settembre. Parola del governatore Enrico Rossi che è intervenuto oggi sulla questione con un post su Facebook.

Ci sono colleghi presidenti di Regione che stanno pensando di posticipare l’apertura dell’anno scolastico. - ha sottolineato - Chiarisco che per quanto mi riguarda resta la data fissata, a livello nazionale, del 14 settembre".

"Quando si trattava di industrie o di esercizi commerciali per un giorno in meno di ripresa dell’attività si era disposti a fare la rivoluzione. - ha proseguito il Presidente - Ora per la scuola in troppi sono pronti ad accampare mille motivi per dilazionare. Dovranno passare sul mio corpo per farmi cambiare idea".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ci saranno forse problemi che non si risolvono certo posticipando l’apertura, ma affrontandoli e lavorando, come finora si è fatto in Toscana, con grande impegno e determinazione. - ha aggiunto - Siamo chiamati tutti ad uno sforzo collettivo per la più giusta tra le cause: garantire l’educazione delle nuove generazioni.Sarà uno stimolo per lottare ancora di più contro il virus e quindi anche un bene per tutti".