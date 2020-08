Scuola: Palazzo Vecchio, 'caccia' a 130 bidelli. Nardella: "Se non li troviamo dovremo ridurre il numero di bambini da prendere in carico"

Palazzo Vecchio vuole assumere a chiamata diretta 130 bidelli a tempo determinato, con stipendio di 1.100 euro netti al mese, ma non li trova. E Nardella avverte: "Se non li troviamo, dovremo ridurre il numero di bambini da prendere in carico" a settembre.

Lo scrive La Repubblica Firenze. Attualmente, ci sono selezioni in corso per l'assunzione di ruolo di 37 esecutori di servizi educativi e di altri 130 a tempo determinato. Per questi ultimi, però, a Palazzo Vecchio stanno arrivando tanti, troppi rifiuti.

"Le legge - ha speigato il sindaco - ci mette nella condizione di assumere direttamente e senza concorso pubblico questa categoria professionale. Si tratta di una straordinaria occasione non solo personale ma anche per aiutare la collettività in un momento delicatissimo, alla vigilia della ripresa della scuola".

Le figure richieste vengono cercate tramite le graduatorie dei centri per l'impiego. Non ci sono concorsi, basta dare la propria disponibilità e il contratto è pronto.

Ma perchè allora moltissimi rifiutano? Forse la paura di venire a contatto con numerose persone e la preoccupazione per il potenziale contagio da Covid. Oppure per l'idea di non considerarlo un lavoro abbastanza gratificante.

"Dobbiamo assolutamente trovare queste persone per poter partire nelle migliori condizioni possibili con le attività educative e scolastiche a settembre - conclude il sindaco -. Se non si trovano, dovremo ridurre il numero di bambini da prendere in carico. E questo sarebbe un paradosso clamoroso, in questo momento di grave crisi ecomonica e occupazionale".