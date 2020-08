Rapina a Porta al Prato: minacciato con un coltello 

Ieri mattina, poco dopo le 8, un 33enne ivoriano ha richiesto l'intervento della polizia dopo esser stato rapinato da una coppia di cittadini nordafricani all'interno di Piazza Vittorio Veneto. L'uomo, sotto la minaccia di un coltello, si è visto costretto a consegnare cellulare e portafogli.



Qualche minuto prima una cittadina brasiliana è stata derubata del cellulare alla fermata Paolo Uccello, qui un giovane subsahariano le ha strappato lo smartphone dalle mani scappando in direzione delle Cascine.



Alcune ore prima un 55enne era stato derubato del portafogli da due cittadini nordafricani mentre camminava in via Ponte alle Mosse.



