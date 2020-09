Tenta di colpire cane con un coltello poi rapina donna alla stazione di Pontassieve

Durante la notte i carabinieri di Borgo San Lorenzo, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile, hanno arrestato un cittadino nigeriano per il reato di tentata rapina aggravata, denunciandolo inoltre per porto ingiustificato di armi e detenzione ai fini di spaccio di droga. La rapina è avvenuta la sera precedente ai danni di una donna, in attesa del treno presso la Stazione ferroviaria di Pontassieve.



Dagli accertamenti effettuati è emerso che il soggetto, attorno alle 21.00, ha prima provato a sottrarre il cellulare dalle mani di una donna sola, a passeggio con il suo cane e intenta in una conversazione telefonica. Spaventata, sebbene fosse minacciata con un coltello, è riuscita comunque a non cedere al suo aggressore, allontanatosi subito dopo, verso un’area del parco della Misericordia, dedicata agli animali domestici. Qui ha provato a colpire un cane con lo stesso coltello.



I carabinieri di Borgo, nel frattempo allertati tramite centrale, hanno subito raggiunto la zona, per poi spostarsi alla Stazione ferroviaria, per la segnalazione di una nuova aggressione, ancora ai danni di una donna. Alla malcapitata il giovane ha tentato di sottrarre la borsa, senza però riuscirci grazie al tempestivo aiuto del capotreno e di un altro viaggiatore, poi minacciati con il collo di una bottiglia.



Rifugiatosi presso l’ex dormitorio ferroviario, posto di fronte alla stazione, i militari dell'Arma hanno fermato il 32enne, senza fissa dimora. Nel corso della perquisizione, è stata rinvenuta e sequestrata della cocaina, per oltre 4 grammi. Non è stata invece trovata l’arma utilizzata per le precedenti aggressioni. L'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Sollicciano.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.