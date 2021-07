Ventinove ragazzi di rientro da Malta ‘affidati’ alle Misericordie 

Sono 29 i ragazzi di rientro da Malta positivi al covid19 affidati alle Misericordie, sotto il coordinamento di Area Emergenze Nazionale e dell’event manager delegato, la Governatrice della Misericordia di Fiumicino Elisabetta Cortani. Un trasferimento coordinato che ha visto l’impiego di mezzi da tutta Italia. I ragazzi affidati stanno bene e in queste vengono trasferiti nei luoghi di quarantena della propria regione. Nel Veneto sono tre in trasferimento con la Misericordia di Empoli. Sei i ragazzi provenienti dalla Lombardia con la Misericordia di Prato e Castiglione della Pescaia. Tre Nel Piemonte con la Misericordia di Viterbo, uno a Frosinone con la Misericordia di Rieti , due in Umbria con la Misericordia di Magione . Sono undici i trasferiti a Roma e tre in Campania dalla Misericordia di Fiumicino . Nella giornata di oggi, 25 luglio, saranno due i trasferimenti , in Friuli Venezia Giulia e Svizzera .

“Una grande sinergia tra le istituzioni, il servizio sanitario nazionale e la confederazione - afferma il presidente nazionale Domenico Giani - che vede le Misericordie ancora una volta in prima linea con i propri confratelli come dall’inizio della pandemia, con immediata, competente disponibilità”.