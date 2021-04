Protesta ristoratori: anche lo "sciamano di Montecitorio" sull'A1. Blocco concluso, autostrada riaperta / VIDEO

Ermes Ferrari: "Non ne possiamo più". Naccari: "Riaperture? Falsità". Sul posto la digos

C'è anche Ermes Ferrari, il ristoratore modenese che a Roma il 6 aprile era vestito da “sciamano” come Jake Angeli a Capitol Hill a Washington, tra i 400 ristoratori che stamani hanno protestato, bloccando l'autostrada A1 all'altezza di Incisa (Firenze).

"Non ne possiamo veramente più - ha detto Ferrari - dovete farci riaprire, perché questo è un disegno criminale per far saltare la spina dorsale delle partite Iva italiane".

Intanto verso le 14.30 il 'blocco' dei ristoratori si è sciolto, l'autostrada è stata riaperta e il traffico ha cominciato a decongestionarsi.

"Dopo cinque lunghe ore di blocco autostradale sul tratto A1 sia in direzione nord che in direzione sud, abbiamo creato notevoli disagi del traffico - ha detto Pasquale Naccari di Ristoratori Toscana-TNI Italia - Riteniamo che il messaggio forte sia arrivato e adesso andiamo via con l'indicazione al governo di accogliere i nostri punti, altrimenti saremo costretti a ripetere gesti eclatanti".

Naccari ha poi postato un video su Facebook, attaccando le "false riaperture" promesse dal governo e ripetendo le richieste dei ristoratori, tra le quali lo stop al coprifuoco e gli stessi diritti di autogrill e mense". Poco prima aveva spiegato: "Ci sono imprenditori, gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli. Vorrebbero lavorare, e non all’esterno col freddo".

Sul posto è intervenuta anche la digos, in seguito all'investimento che in tarda mattinata ha coinvolto un manifestante, rimasto lievemente contuso. Gli agenti stanno valutando eventuali profili penalmente rilevanti a carico dei manifestanti.