I disabili occupano la Regione: "Non calpestate i nostri diritti". E Grillo attacca Rossi: "Intollerabile"

Prosegue ormai da giorni la clamorosa protesta di un gruppo di disabili dell'associazione "Vita indipendente", una ventina di persone che ha occupato una sala della Regione Toscana.

I disabili, guidati da Luigi Gariano, protestano contro la delibera regionale per l'erogazione dei fondi ai disabili gravi, chiedono l'accompagnore e rispetto per i loro diritti.

Ora sulla vicenda è scoppiata la bufera politica: ieri, infatti, sul caso è intervenuto il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo: "Quello che sta succedendo in Toscana è intollerabile - ha scritto su Fb -. Persone con disabilità gravi chiedono che i propri diritti non vengano calpestati. Da ormai una settimana Luigi Gariano ha occupato il palazzo della Regione e al suo esterno la protesta pacifica continua".

"Stefania Saccardi, assessore al sociale, non si fa vedere, così come il presidente Enrico Rossi, che ieri è passato vicino Luigi, ha voltato le spalle e se ne è andato senza proferire parola - aggiunge Grillo -.Cosa c'è di più disumano di tutto questo? Vi prego di dare il massimo supporto a questa vicenda, non circoscritta solo alla Toscana".

Immediata, sempre su Facebook, la risposta del governatore Rossi: "Vale la pena ricordare che i finanziamenti per la vita indipendente vengono stanziati a livello nazionale dalla ministra grillina del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo. Lei mette 15 milioni per tutta l'Italia, la Toscana ne mette già 9 ora e sta valutando di aggiungere altre risorse. Se Grillo avesse un minimo di dignità personale dovrebbe andare ad occupare il ministero della Nunzia Catalfo e chiedere almeno di raddoppiare i finanziamenti e restare lì finché non ha ottenuto il risultato".

"Beppe Grillo - continua poi il governatore Rossi - ci accusa di insensibilità verso le proteste dei disabili. La verità è che proprio lui non si è mai fatto vedere sui problemi reali delle persone, siano esse lavoratori o disabili. Ha costruito un partito basandosi solo sulle invettive, spesso pure violente. Beppe Grillo pontifica, spara bordate dal suo blog, dalla sua tribuna virtuale senza confrontarsi mai concretamente con i problemi. Lo fa anche ora, alzando il dito, sui problemi dei disabili che invece noi ogni anno affrontiamo e risolviamo con accordi e compromessi possibili con coloro che protestano, e giustamente, a partire dalla loro reale condizione".