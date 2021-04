Stazione di Rovezzano: uomo investito da un treno

Alle 15 e 20 traffico ferroviario è stato sospeso in prossimità di Firenze Rovezzano per l’investimento di un uomo da parte di un treno. La vittima, un 35enne italiano, sarebbe stato visto lanciarsi sui binari mentre transitava un regionale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’autorità giudiziaria. La circolazione è rimasta interrotta tra Campo di Marte e Rovezzano. Ritardi e variazioni per i treni lungo le linee Firenze-Borgo San Lorenzo e Firenze- Roma. (ultimo aggiornamento ore 19:00)