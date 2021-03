Tutti a passeggio nelle ultime ore di arancione: si passa in zona rossa 

Ieri tutti a passeggio, complice la giornata assolata e le temperature gradevoli, con tanti fiorentini che si sono riversati nelle aree verdi e in centro. E al Piazzale per uno sguardo sulla città prima del ritorno in zona rossa.

Da oggi, infatti, scattano le restrizioni dopo la decisione del governo di cambiare colore alla nostra regione in seguito ai dati sul contagio. Le misure restano in vigore fino al 6 aprile, dato che il prossimo fine settimana sarà quello di Pasqua, periodo nel quale il governo aveva già stabilito la zona rossa per tutta Italia.

Intanto il governo Draghi prepara il nuovo decreto legge del governo sull'emergenza coronavirus che sarà pronto probabilmente mercoledì 31 marzo. E confermerà lo stop alla zona gialla, lasciando l'Italia in zona rossa e arancione fino a metà aprile. Ma con uno spiraglio: una verifica sui numeri per riaprire più celermente se l'epidemia di coronavirus lo permetterà. E l'ok alle scuole aperte - adesso in zona rossa scatta la Didattica a distanza (Dad) per 600mila studenti toscani (dalla materna a l'università) - fino alla prima media in zona rossa e fino alla terza media in zona arancione.