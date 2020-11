Toscana: obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali 

Dal 15 novembre fino al 15 aprile in vigore l'obbligo di dotazioni invernali per chi si muove in automobile. L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Il tutorial per montare correttamente le catene, in caso di necessità, a cura di @florencetv.