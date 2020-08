Morta Franca Valeri, Nardella: "Ti ricorderemo per sempre"

Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morta Franca Valeri. L'attrice e sceneggiatrice aveva compiuto 100 anni lo scorso 31 luglio. L'allestimento della camera ardente è prevista per domani pomeriggio a Roma.



Morta Franca Valeri, la carriera

Nata il 31 luglio 1920, vero nome Franca Maria Norsa, milanese ma romana d'adozione fin dagli anni Cinquanta (viveva a Trevignano Romano), Franca è stata attrice, sceneggiatrice e drammaturga di teatro e di cinema, inimitabile per la geniale ironia che sapeva infondere nei suoi personaggi e per l'innata capacità di osservazione. Contraltare perfetto e paritario dei grandi nomi della comicità della commedia all’italiana, al cinema e nel teatro: in un mondo prevalentemente maschile, dominato dalle figure titaniche e corrosive come Alberto Sordi e Totò, Franca è stata altrettanto caustica e brillante.

Passa dal cinema alla televisione, mentre il teatro è e resta la sua casa d’elezione, e dà vita a donne dalla personalità forte, cinica e tagliente, dalla signorina snob milanese alla romana Sora Cecioni, nata per il piccolo schermo a “Studio Uno”.



Ha lasciato il segno con film come "Il segno di Venere" (dove è la romantica Cesira in cerca di marito ma oscurata da una prorompente Sophia Loren, cugina ingombrante), "Il vedovo" (a fianco del cialtrone Alberto Sordi, che lei chiama "cretinetti") e "Piccola posta" (sempre con Sordi, dove cura la posta del cuore di una rivista femminile spacciandosi per la contessa polacca Eva Bolasky); con opere teatrali come "Lina e il cavaliere" e "Le catacombe"; spettacoli televisivi della Rai in bianco e nero come "Studio Uno" (con uno dei suoi personaggi più celebri, la sora Cecioni, con la parola d'ordine al telefono "Pronto, mamma?") e "Sabato sera".



A 93 anni calcava ancora indomita le tavole del palcoscenico, raccontandosi con sincerità disarmante in libri (come nell’autobiografia “Bugiarda no, reticente”) e incontri pubblici, appoggiando da attrice cause come l’occupazione del Teatro Valle e quella del Cinema Palazzo a Roma.

Il sindaco Nardella

Il cordoglio del sindaco Nardella: "Pochi giorni fa la gioia immensa di festeggiare i tuoi splendidi 100 anni. Ora il dolore di non averti più con noi. Grazie Franca, per la tua vita dedicata al cinema e alla tv. Il tuo sorriso ha sempre detto più di ogni altra cosa e così ti ricorderemo per sempre. #francavaleri"