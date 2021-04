Via Palazzuolo: sospesa licenza al minimarket

Ieri sera controlli della polizia in un minimarket di Via Palazzuolo dopo alcune segnalazioni per un anomalo viavai dal negozio. All’interno sono stati identificati un cittadino bengalese intento a consumare alcol insieme a una cliente. Entrambi sarebbero stati ebbri.

Nel locale trovati anche altri bicchieri che hanno fatto sospettare che fino a poco prima potesse esservi qualche altro soggetto. La coppia è stata multata per ubriachezza manifesta e sanzionata per non aver rispettato la normativa per il contenimento del contagio da Covid19. Al titolare è stata sospesa per cinque giorni la licenza del locale.