Sanità: medico assenteista nella Asl Toscana Centro, arrestato

I carabinieri del Nas hanno tratto in arresto un medico, dipendente dell'Azienda Usl Toscana Centro, per i reati di truffa aggravata e peculato. L'attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica di Firenze, ha avuto origine nel mese di Aprile, a seguito di una segnalazione del Servizio Ispettivo della Asl stessa, con la quale erano state comunicate numerose anomalie sulle presenze di un dipendente che modificava le proprie attestazioni dell'orario di servizio con cadenza quasi giornaliera.

I militari del Nas fiorentino hanno quindi iniziato a osservare il soggetto accertando come il medico si allontanasse quotidianamente dal proprio posto di lavoro - un ospedale della provincia di Firenze - per svolgere attività libero professionale privata.

Nella serata del 15 giugno è scattato l'arresto. Al mattino il medico si è presentato al proprio posto di lavoro timbrando regolarmente il badge aziendale, subito dopo si è però allontanato senza marcare l'uscita e andando a eseguire una serie di visite domiciliari a pagamento a pazienti residenti tra le province di Firenze e Arezzo.

I militari, dopo averlo pedinato, hanno quindi deciso di fermarlo dichiarandolo in arresto per truffa - avendo un contratto di esclusività con la Asl per cui percepiva una remunerazione maggiorata - oltre che di peculato essendo stato trovato in possesso di numerose confezioni di medicinali di proprietà dell'ospedale e aver percepito compensi dai pazienti senza versare alla struttura ospedaliera la quota prevista dalla legge.