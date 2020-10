Tampone positivo per la maestra, classe a casa: 26 bambini in quarantena

Una classe della scuola dell'infanzia "Peter Pan" di Empoli è stata posta in quarantena. 26 bambini di quattro anni non potranno andare a scuola per i prossimi 14 giorni, in quanto una loro insegnante è risultata positiva al Covid-19 dopo il tampone.



Le famiglie interessate sono state tutte avvertite. Sono state avviate tutte le procedure del caso secondo la normativa vigente. L'Istituto comprensivo Empoli Est si è messo subito a disposizione dell'autorità sanitaria.



La maestra è a casa da sabato 25 settembre in quarantena e i bambini lo saranno per le prossime due settimane a partire da lunedì 5 ottobre. E' già stata organizzata una didattica a distanza, non in presenza, con video registrati a cura della nuova maestra che prenderà servizio da subito.



La scuola è a disposizione del Dipartimento di prevenzione della Asl, mentre l'attività didattica per le altre classi sarà regolare.

