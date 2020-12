San Jacopino: ubriaca tampona l’auto della polizia 

Nel tardo pomeriggio di ieri un’auto civetta della polizia è stata tamponata da una vettura lungo Via Ponte all’Asse. Gli agenti si trovavano a lavoro sul territorio quando si è verificato lo scontro. Dall’abitacolo sono scese due donne, ubriache, che hanno cominciato a inveire e spintonare gli agenti. Quest’ultimi le hanno dovute bloccare perché la coppia ha tentato di allontanarsi dopo aver chiuso le portiere dell’auto con l’intento di lasciarla sul posto.

Sul posto è arrivata anche la polizia municipale che ha rilevato come la conducente, una 34enne moldava, avesse un tasso di alcol nel sangue pari a quattro volte il limite consentito. Per questo le è stata ritirata la patente ed è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Entrambe le donne sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale.