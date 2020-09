Incidente su lungarno Colombo: auto urta pedone, 79enne in ospedale

Grave incidente ieri sera intorno 19.20 circa su lungarno Colombo dove, all'altezza di via Minghetti, un pedone è stato urtato da un’auto. Il sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, ha coinvolto una 79enne di origine ucraine e una Fiat Panda condotta da una fiorentina. La prima stava attraversando la carreggiata in direzione Arno, la seconda procedeva in direzione uscita città. La settantanovenne è stata portata in codice rosso in ospedale dove è tutt'ora ricoverata in gravi condizioni. Per le operazioni di soccorso e i rilievi, sul lungarno è stato istituito un restringimento di carreggiata che ha causato rallentamenti e code.

