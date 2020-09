Incidente stradale in FiPiLi: code di chilometri verso Firenze / FOTO

Questa mattina incidente stradale sulla superstrada FiPiLi nei pressi dell'uscita sul ponte all'Indiano, in direzione Firenze città.

Alle 8:50 si registravano 2 chilometri di coda per al km 1,5 tra Lastra a Signa e Firenze. La carreggiata è stata momentaneamente chiusa per consentire i trasporti. Sarebbero tre le auto coinvolte nell'incidente. Per precauzione trasportati in codice giallo all'ospedale di Torregali due donne e un uomo, di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Nessuno per fortuna in gravi condizioni. Ancora da accertare le cause dell'incidente.

Ore 9:21 - Sono diventati 5 i chilometri di coda, come segnalato da 'Muoversi in Toscana' (ultimo aggiornamento ore 09:25)