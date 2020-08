Incendio nel Fiorentino: in azione tre elicotteri e 15 squadre di volontari

Le fiamme visibili anche dalla FiPiLi, a Montelupo Fiorentino (in località Pulica) le fiamme, spinte anche da vento, stanno bruciando un oliveto incolto e un bosco ceduo. Sul posto stanno intervenendo 15 squadre del volontariato provinciale e tre elicotteri antincendi boschivi cercano di evitare che le fiamme arrivino a minacciare un maneggio in zona.

L'intervento risulta complicato anche per la presenza di linee elettriche e da alcuni spotting che hanno acceso ulteriori piccoli incendi nel bosco. Interessati annessi agricoli e automobili parcheggiate in prossimità di un abitazione.

Sul posto anche squadre dei vigili del fuoco a presidio di abitazioni e per rifornire i mezzi. Ulteriori squadre in arrivo per chiudere incendio prima di buio. Sicuramente le operazioni di bonifica andranno avanti tutta la notte. La stima provvisoria ė di circa 10 ettari.

Foto di La Racchetta Onlus