Addio a Golia, il cane pompiere che salvava i bambini (e li faceva sorridere al Meyer)

Ieri è morto il cane Golia del conduttore Stefano Feroci, che ha fatto parte del nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco della Toscana per diversi anni. Golia era stato insignito del Fiorino d'Oro nel 2017, per il suo intervento all'hotel di Rigopiano.

Il pastore tedesco, in servizio dal 2021 al 2018, è intervenuto praticamente ovunque si sia verificata un'emergenza negli ultimi anni: oltre a Rigopiano, durante i terremoti di Amatrice e di Ischia, per l'esplosione della villetta a Villamagna, per le ricerche della bambina con la nonna a Reggello, della madre e della figlia lago di Bolsena e per la ricerca di moltissime altre persone disperse. Molte volte con esiti positivi.

Amatissimo dai bambini, Golia ha lavorato a lungo anche presso l'ospedale pediatrico del Meyer, intrattenendo i bambini meno fortunati.