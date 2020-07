Editoria, Corriere Fiorentino: Roberto De Ponti nuovo direttore, Ermini lascia dopo 12 anni

Il Consiglio di Amministrazione di RCS Edizioni Locali annuncia la nomina di Roberto De Ponti quale direttore di Corriere Fiorentino, che firmerà il numero in edicola il 4 agosto 2020.

Il Consiglio di Amministrazione di RCS Edizioni Locali ha ringraziato Paolo Ermini per il prezioso lavoro svolto alla direzione di Corriere Fiorentino fin dalla nascita della testata, oltre dodici anni fa, e rivolto gli auguri di buon lavoro a Roberto De Ponti che assume, dopo 21 anni di lavoro al Corriere della Sera, la direzione della testata in un momento storico complesso e sfidante, non solo per l’editoria, segnato da grandi cambiamenti e veloci trasformazioni in ambito digitale.