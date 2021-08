Conto da 130 euro, Firenze Parcheggi risponde alla Sottosegretaria che ha denunciato il "prezzo folle"

130 euro per una decine di ore di sosta nel parcheggio sotterraneo a Santa Maria Novella. Vittima del conto salato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Deborah Bergamini, che attraverso la sua pagina Facebook ha parlato di "cifra folle". Così è arrivata la risposta della società di gestione Firenze Parcheggi.

"L'Onorevole - si spiega in una nota - ha parcheggiato per 34 ore all’interno di un parcheggio - quello Stazione-Santa Maria Novella - dedicato alla sosta breve, la cui tariffa è pensata specificatamente per disincentivarne l’utilizzo per periodi lunghi"

"La posizione di quel parcheggio è strategica per la fruizione dei servizi del centro storico. - aggiunge la nota di Fi-Park - La scelta aziendale è stata dunque quella di applicare una tariffa che favorisca la sosta breve, garantendo così la rotazione e la continua disponibilità di posti auto al cittadino. Tale scelta è peraltro adottata in tutte le principali città europee".

Firenze Parcheggi spiega anche che ci sono "altri nostri parcheggi in zona, a poche centinaia di metri dalla stazione, sempre centrali, nell’area della Fortezza da Basso", che "prevedono costi anche per la lunga permanenza. A titolo esemplificativo 34 ore al 'Binario 16' o a 'Stazione Fortezza Fiera' (utilizzati anche per l’interconnessione ferroviaria di SMN), costano rispettivamente 54,40 e 36 euro".

"Altri parcheggi quali 'Porta al Prato' o 'Parterre' hanno tariffe giornaliere rispettivamente da 20 e 15 euro e consentono di raggiungere il centro con una breve passeggiata o con il minibus elettrico e/o la tranvia", conclude la nota.

Con la speranza, si sottolinea, di avere l'onorevole Bergamini "nostra gradita ospite, magari in altri parcheggi".