Livorno, fiorentino cade dagli scogli e si frattura una spalla: in elicottero all'ospedale

E' caduto rovinosamente dagli scogli e si è fratturato una spalla. Brutta avventura questo pomeriggio per 25 anni della provincia di Firenze in vacanza al mare a Livorno, in località Romito, vicino all'omonimo ristorante.

Sono stati gli altri bagnanti che, vista la caduta, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco con il nucleo di soccorso subacqueo ed i sommozzatori.

Il giovane è stato immobilizzato dagli operatori del 118, giunti anche loro sul posto, e poi sollevato con verricello sull'elicottero 'Drago 125' dei vigili del fuoco, e trasportato all'ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

