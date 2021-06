Internet: farmaci ordinati online ma mai arrivati, indagini in corso

Il compartimento polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana è impegnato quotidianamente nel contrasto alle truffe on-line. In particolare, a seguito di varie segnalazioni, ha effettuato un’accurata attività di indagine nei confronti di una piattaforma e-commerce che metteva in vendita, mediante il proprio sito web, prodotti parafarmaceutici che, nei casi segnalati, non avrebbe mai inviato agli utenti. Una vicenda di cui nei mesi scorsi si era occupata anche Striscia la notizia.



Gli accertamenti hanno permesso di appurare che questa attività e-commerce era guidata da una donna di 56 anni, residente a Firenze, riconducibile alla registrazione del sito web - oggi non più raggiungibile - e al conto corrente bancario collegato.

Sulla base di quanto emerso l’attività, per conquistare la fiducia degli utenti, oltre ad una ben organizzata vetrina virtuale avrebbe indicato, quale propria sede legale, un indirizzo del centro di Firenze, nei pressi di una farmacia che, nel corso degli ultimi mesi, si è vista tempestare di proteste dalle persone che invano attendevano l’arrivo dei prodotti ordinati.

Consigli della polizia postale:

- Verificare tramite motore di ricerca l’esistenza di segnalazioni da parte di altri utenti riguardanti il venditore;

- Preferire pagamenti mediante bonifico bancario, più sicuro poiché si ha traccia di tutta la transazione;

- Porre attenzione ai feedback assegnati al venditore;

- Valutare la possibilità di pagamento con modalità di contrassegno;

- Diffidare di siti che vendono prodotti a prezzi estremamente vantaggiosi.