Coronavirus: i tempi dei tamponi nella Asl Toscana Centro

La Asl Toscana Centro ufficializza i tempi per il referto dei tamponi dopo alcune uscite sulla stampa dei giorni scorsi. L’azienda sanitaria precisa che, dal 24 al 27 ottobre, il tempo massimo di risposta sono stati tre giorni, con un totale di tamponi analizzati pari a 9632. Questi sono i dati di tutti i laboratori analisi dell’Ausl Toscana Centro, compreso Careggi. Circa il 90% dei tamponi viene refertato il giorno successivo all’accettazione.



Nel dettaglio il tempo di attesa che intercorre tra la presa in carico del tampone e la validazione dell'esito suddiviso nei singoli laboratori di analisi:



Firenze: circa il 91% di tamponi sono analizzati il giorno successivo l’accettazione, mentre il totale in 2 giorni.



Empoli: circa il 94% di tamponi (giorno successivo dell’accettazione), mentre circa il 98% in 2 giorni.



Prato: circa il 73% di tamponi (giorno successivo dell’accettazione), mentre circa l’85% in 2 giorni.



Pistoia: 99,7% il giorno successivo, mentre quasi il totale (99,9% ) in 2 giorni.



Careggi: circa l’89% il giorno successivo, mentre 99,4% in 2 giorni.

