Covid, Giani: "Chiara diminuzione dei casi e importante calo dei ricoveri"

"Vediamo corrispondere nella Toscana in zona gialla un andamento di chiara diminuzione dei contagi. Oggi ci sono 500 contagi. Per essere martedì è un numero basso come non lo è stato da qualche mese. Accanto a questo, è incoraggiante e importante vedere l'abbassamento delle terapie intensive, addirittura -10 oggi, e dei ricoveri sui quali siamo ormai a una media di -40 al giorno". Lo dichiara, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione, Eugenio Giani, in merito all'emergenza Coronavirus.

"È evidente - aggiunge - che non dobbiamo abbassare la guardia, perché ancora ci rendiamo conto che pur diminuite sono tante le persone che sono negli ospedali, tante le persone che vivono la dimensione del contagio e quindi dobbiamo essere molto vigili".

"È vero che si sta ergendo il muro delle vaccinazioni - conclude Giani - ma è anche vero che attraverso i distanziamenti e le misure che ognuno di noi può applicare si evita un virus che è ancora presente in Italia e in Toscana".