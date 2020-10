Coronavirus: Toscana, triplicati i ricoveri nei reparti covid

Un incremento "quasi esponenziale" dei ricoveri, triplicati nell'ultimo mese. E' quanto rileva un report dell'Agenzia regionale di sanità (Ars) della Regione Toscana.

"Sono 359 le persone attualmente ricoverate nei reparti Covid - precisa Ars -, erano 170 una settimana fa e 111 quattro settimane fa".

"Meno repentino" l'incremento nelle terapie intensive, "passate da 24 ricoverati a 30, fino ai 51 attuali". "Ricordiamo - si legge sempre nel report - che al momento del picco di aprile i degenti per Covid-19 erano circa 1.500, di cui 300 in terapia intensiva".

"Siamo quindi in presenza . prosegue l'Ars - di un progressivo aumento delle risorse sanitarie ospedaliere impegnate, che sono costrette ad aumentare di nuovo il numero dei posti letti per pazienti Covid-19".

L'età media dei positivi, emerge inoltre dal report, si attesta sui 43 anni, sebbene stia tornando a salire la quota degli ultra 65enni.

I casi in età scolare

Per quanto riguarda i casi in età scolare, tra il 15 settembre e il 15 ottobre sono stati 939, il 12% dei casi positivi emersi.

"Ricordiamo - precisa Ars - che non si tratta necessariamente di positivi rilevati in ambito scolastico, che sono molti meno secondo le segnalazioni dei plessi scolastici ai dipartimenti di prevenzione delle Asl, ma positivi in età scolare, che quindi possono scontare le percentuali di abbandono dopo l'età dell'obbligo".

Complessivamente, sottolinea infine Ars, "circa l'85% dei positivi rilevati in Toscana è asintomatico o paucisintomatico".