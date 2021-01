Coronavirus: Toscana, battuta d'arresto per la vaccinazione. Arcuri: "Problema di trasporto"

Battuta d'arresto per la vaccinazione anti Covid in Toscana. Delle 25 casse di vaccini Pfifer attese ieri in regione, ne sono arrivate soltanto 4.

Di conseguenza, ospedali di primaria importanza come Careggi a Firenze e Le Scotte a Siena - ma anche tanti altri - sono rimasti letteralmente a secco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Il commissario governativo Domenico Arcuri parla di un problema di trasporto aereo, di un errore del corriere. Ma la Regione è infuriata: da Bruxelles sono arrivate 3.900 dosi della casa farmaceutica tedesca, sulle 24.500 attese e previste. E la vaccinazione si sta fermando.

Domani, si spiega, dovrebbero arrivare un nuovo carico di vaccini. Ma si tratta di appena altre 4 scatole, per la Toscana. La beffa, oltre al danno.

Nella giornata odierna, peraltro, era prevista la riapertura delle agende di prenotazione, in particolare per i medici di famiglia: tutto rinviato, per la carenza di dosi.

Così, la tensione sta salendo anche tra i camici bianchi, che stanno inoltrando decine e decine di mail di protesta al loro ordine professionale.