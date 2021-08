Coronavirus in Toscana: 734 nuovi casi, leggero aumento nei ricoveri

In Toscana sono 255.717 i casi di positività al Coronavirus, 734 in più rispetto a ieri (713 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 239.109 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.164 tamponi molecolari e 6.599 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,7% è risultato positivo. Sono invece 7.549 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.682, +6,5% rispetto a ieri.

Ricoveri

I ricoverati sono 229 (6 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 75 anni.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

L'età media dei 734 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 39% tra 20 e 39 anni, 23% tra 40 e 59 anni, 8% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

I nuovi casi positivi divisi per provincia

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (713 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). Sono 71.057 i casi complessivi ad oggi a Firenze (212 in più rispetto a ieri), 23.517 a Prato (67 in più), 23.848 a Pistoia (68 in più), 13.740 a Massa (30 in più), 26.300 a Lucca (74 in più), 30.434 a Pisa (87 in più), 18.436 a Livorno (76 in più), 23.647 ad Arezzo (63 in più), 14.492 a Siena (37 in più), 9.691 a Grosseto (20 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 364 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 250 nella Nord Ovest, 120 nella Sud est.