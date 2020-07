Coronavirus, torna la paura nelle Rsa: 5 anziani positivi a Montelupo Fiorentino

Torna alta l'allerta Covid nelle residenze sanitarie assistite del Fiorentino. Cinque ospiti della Rsa "Il Castello" di Montelupo Fiorentino nei giorni scorsi sono risultati positivi al tampone e trasferiti nella clinica Villa Donatello, struttura Covid per cure intermedie.

La conferma è arrivata dall’Asl Toscana centro che parla di “soggetti con una carica bassa”, cioè debolmente positivi. I test sono già stati ripetuti, un secondo tampone sarebbe risultato negativo e si è in attesa del terzo. Qualora si negativizzassero tornerebbero nella struttura di Montelupo.

Tutti e cinque gli ospiti sarebbero in buone condizioni di salute. In tutto nella struttura sono presenti 46 ospiti, tutti sottoposti al test. Così come sono stati eseguiti gli screening a tutti gli operatori, ma nessuno di loro è risultato positivo.

La struttura montelupina per adesso resta in isolamento come prevedono i protocolli sanitari in questi casi. La positività degli anziani sarebbe legata a un’altra ospite che nei giorni scorsi ha avuto bisogno di cure ospedaliere, non legate al virus.

“Occorre non abbassare la guardia continuando a fare test con cadenze periodiche ravvicinate a operatori e ospiti delle Rsa, così come a tutti gli operatori della sanità” commenta Alessandro Giorgetti, segretario generale Fp Cgil Firenze.

“Lo diciamo da marzo che nelle Rsa e Rsd il virus non deve entrare, occorre mettere a frutto l’esperienza maturata rafforzando l’integrazione sanitaria e i parametri assistenziali intervenendo sulle regole dell’accreditamento, così come deve aumentare l’intervento pubblico nella gestione diretta dei servizi” aggiunge Giorgetti..

“Alla Regione Toscana chiediamo inoltre di mettere in sicurezza le Rsa nel caso di ospiti positivi al Covid procedendo al loro isolamento al di fuori delle strutture, e di far fede agli impegni presi con le lavoratrici e i lavoratori del settore onorando gli accordi sindacali sottoscritti” conclude il segretario Cgil.

In merito agli ultimi casi della Rsa, il sindaco di Montelupo Paolo Masetti ci tiene comunque a precisare che la situazione è sotto controllo.