Coronavirus: prof contagiato, tre classi dell'Itt Marco Polo in quarantena

Tre classi dell’Istituto tecnico per il turismo Marco Polo di San Bartolo a Cintoia, all'Isolotto, dovranno rimanere in quarantena a causa di un caso di positività al Covid-19 che coinvolge un professore della scuola.

Le tre classi sono chiuse da ieri, giovedì 24 settembre: gli alunni hanno ricevuto oggi comunicazione dal Servizio dell’Unità funzionale di Igiene pubblica di Firenze di rimanere a casa in isolamento domiciliare preventivo, in attesa di ulteriori disposizioni dell’Asl.

Sul caso è intervenuto con una nota il preside dell'Itt Ludovico Arte, che ha specificato come "nessuno studente del Marco Polo risulta positivi al Covid".

Sempre secondo il preside, "per quanto non si possa affermare con assoluta certezza, da tutte le informazioni in nostro possesso i contatti che hanno dato origine al caso di positività al Covid in oggetto hanno avuto origine fuori dalla scuola e non all'interno".

Inoltre, "non sono previste misure per le persone che non hanno ricevuto comunicazioni (studenti di altre classi, docenti, parenti o amici anche se sono venuti in contatto con studenti delle classi in quarantena) e che quindi non sono ritenute a rischio dall'Ufficio di Igiene".

Pertanto, prosegue la nota del preside, tutte queste persone "possono svolgere vita regolare e, per quanto riguarda la scuola, sono tenute a frequentare le lezioni e assolvere i propri obblighi".

"Sono momenti delicati e vanno affrontati con calma e razionalità da parte di tutti - conclude Arte - Chiediamo a insegnanti, personale Ata, studenti e famiglie di mantenere il comportamento esemplare di questi giorni. La scuola farà la propria parte con il massimo scrupolo possibile".