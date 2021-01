Coronavirus: 303 i nuovi casi positivi in Toscana

"I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 303 su 7.569 tamponi molecolari e 5.232 test rapidi". Lo riferisce su Facebook questa mattina, martedì 12 gennaio, anticipando il bollettino completo con tutti i dati, il presidente della Regione Eugenio Giani.

Ieri i nuovi positivi erano stati 379, con 29 decessi. Ieri si era registrato anche un incremento di ricoveri: 933 complessivamente nei reparti Covid (+24), di cui 144 in terapia intensiva (+4). Numeri migliori rispetto ad altre regioni, tanto che la Toscana ieri è stata una delle sole tre che hanno deciso di riaprire le scuole superiori, seppur al 50%.

La Toscana fino a venerdì 15 gennaio resterà zona gialla. Entro quella data il governo dovrà emanare le nuove norme di contrasto al contagio da coronavirus, in quanto l'ultimo Dpcm scade proprio il 15.

Si prevedono alcune restrizioni, tra queste, come ormai ampiamente circolato sulla stampa, l'abbassamento dell'indice di contagio Rt per finire in zona arancione (basterà l'1.00, prima era l'1.25) o in zona rossa (che scatta cono 1.25, prima scattava ad 1.50).

E' molto probabile che resti la divisione dell'Italia a fasce colorate, anche se alcune regioni hanno chiesto l'uniformità per tutta Italia, mentre il governo ritiene che la divisione di colori con diverse restrizioni nelle varie regioni abbia funzionato.

Nei giorni scorsi si parlava anche di una ipotesi di 'zona bianca', finora assente, da poter far scattare in regioni dove il contagio apparisse molto contenuto (qualcuno ipotizzava tra gli altri parametri l'indice Rt sotto 0.50). Per il momento resta una ipotesi. Nelle prossime ore ne sapremo di più.